سلطات ترانسنيستريا تعلن عن تفجيرين استهدفا هوائيات بمركز إذاعة

أعلنت وزارة الداخلية بجمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) المعلنة من جانب واحد بشرق مولدوفا، عن تفجيرين استهدفا هوائيات تابعة لمركز إذاعة في إحدى قرى المنطقة صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن التفجيرين اللذين وقعا في قرية ماياك، أديا إلى تعطيل اثنين من أقوى هوائيات مركز الإذاعة، الذي يقوم بإعادة بث برامج الراديو الروسي، دون أن يصاب أحد من موظفي المركز أو سكان القرية بأذى.

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يأتي ذلك بعد يوم من تعرض مقر وزارة أمن الدولة في عاصمة ترانسنيستريا تيراسبول لهجوم بقذائف "آر بي جي"، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وفي مارس الماضي، تلقت الوكالات الحكومية في ترانستيستريا عدة تقارير مجهولة المصدر عن تلغيم مدارس ومؤسسات طبية ومراكز تسوق وغيرها من المرافق.

وتقع جمهورية ترانسنيستريا بين مولدوفا وأوكرانيا حيث تواصل روسيا عمليتها العسكرية.

وترابط في الجمهورية قوات روسية لحفظ السلام قوامها ألف فرد، بعد الحرب التي اندلعت بين مولدوفا وترانستيستريا في تسعينات القرن الماضي.

المصدر: وكالات