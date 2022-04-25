انفجارات في مبنى وزارة الأمن بعاصمة ترانسنيستريا

أفادت وسائل الإعلام في جمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) المعلنة من جانب واحد شرقي مولدوفا بأن سلسلة انفجارات دوت في مقر وزارة أمن الدولة بالعاصمة تيراسبول.

وتتحدث التقارير الأولية عن ثلاثة انفجارات على الأقل، مؤكدة تعليق حركة السير أمام الوزارة.

وتداول نشطاء لقطات تظهر عددا من سيارات الإسعاف والأمن في موقع الحادث.

⚡Explosions reported in the area of the Ministry of State Security in Tiraspol.#Transnistria#NATO trying to extend the conflict to #Moldova? pic.twitter.com/HEjV9ALXeW — The Eurasianist ☦️ (@Russ_Warrior) April 25, 2022

ووفقا للأنباء الأولية، هاجم مسلحون مقر الوزارة بصواريخ "آر بي جي".

وأكدت وسائل الإعلام أن الحادث أسفر عن تحطيم زجاج النوافذ في المباني المحيطة، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن.

يتبع..