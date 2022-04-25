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انفجارات في مبنى وزارة الأمن بعاصمة ترانسنيستريا

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انفجارات في مبنى وزارة الأمن بعاصمة ترانسنيستريا
AP Dmitri Lovetsky
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أفادت وسائل الإعلام في جمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) المعلنة من جانب واحد شرقي مولدوفا بأن سلسلة انفجارات دوت في مقر وزارة أمن الدولة بالعاصمة تيراسبول.

وتتحدث التقارير الأولية عن ثلاثة انفجارات على الأقل، مؤكدة تعليق حركة السير أمام الوزارة.

وتداول نشطاء لقطات تظهر عددا من سيارات الإسعاف والأمن في موقع الحادث.

ووفقا للأنباء الأولية، هاجم مسلحون مقر الوزارة بصواريخ "آر بي جي".

وأكدت وسائل الإعلام أن الحادث أسفر عن تحطيم زجاج النوافذ في المباني المحيطة، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن.

يتبع..

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