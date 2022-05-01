وزارة الدفاع التايوانية: طائرتان نفاثتان من الصين دخلتا منطقة تحديد الدفاع الجوي (صور)

أفادت وزارة الدفاع في تايوان في بيان بأن طائرتين من طراز "سوخوي سو-30" تابعتين للقوات ‏الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني دخلتا إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.‏

وأضافت أن عمليات التوغل وقعت يوم السبت على ارتفاع 9800 متر شمال شرقي جزيرة دونغشا في القطاع الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي، حسبما ذكره موقع "تايوان نيوز" الإخباري".

كما أفادت الوزارة وفقا للوكالة بأنه في كلتا الحالتين، عادت الطائرات الصينية بعدما أرسل الجيش التايواني طائرة، وأصدر تحذيرات لاسلكية، ونشر أنظمة صواريخ دفاع جوي لتعقبها.

ومنطقة تحديد الدفاع الجوي تمتد إلى ما وراء المجال الجوي للبلد، حيث يطلب مراقبو الحركة الجوية من الطائرات القادمة تعريف نفسها.

2 PLA SU-30 entered #Taiwan’s southwest ADIZ on April 30, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/KaUyimdy9Wpic.twitter.com/sDxeC6batd — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) April 30, 2022

المصدر: وزارة الدفاع التايوانية + وسائل إعلام