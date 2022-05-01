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وزارة الدفاع التايوانية: طائرتان نفاثتان من الصين دخلتا منطقة تحديد الدفاع الجوي (صور)

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وزارة الدفاع التايوانية: طائرتان نفاثتان من الصين دخلتا منطقة تحديد الدفاع الجوي (صور)
Gettyimages.ru
الصين وتايوان
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أفادت وزارة الدفاع في تايوان في بيان بأن طائرتين من طراز "سوخوي سو-30" تابعتين للقوات ‏الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني دخلتا إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.‏

وأضافت أن عمليات التوغل وقعت يوم السبت على ارتفاع 9800 متر شمال شرقي جزيرة دونغشا في القطاع الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي، حسبما ذكره موقع "تايوان نيوز" الإخباري".

كما أفادت الوزارة وفقا للوكالة بأنه في كلتا الحالتين، عادت الطائرات الصينية بعدما أرسل الجيش التايواني طائرة، وأصدر تحذيرات لاسلكية، ونشر أنظمة صواريخ دفاع جوي لتعقبها.

ومنطقة تحديد الدفاع الجوي تمتد إلى ما وراء المجال الجوي للبلد، حيث يطلب مراقبو الحركة الجوية من الطائرات القادمة تعريف نفسها.

المصدر: وزارة الدفاع التايوانية + وسائل إعلام

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