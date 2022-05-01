بايدن يهزأ من تراجع شعبيته.. وينتقد ترامب: "كان لدينا آفة مروعة أعقبها عامان من كوفيد"

هزأ الرئيس الأمريكي جو بايدن من تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي وانتقد سلفه دونالد ترامب لعدم حضوره مأدبة العشاء السنوية التقليدية لجمعية مراسلي البيت الأبيض خلال فترة ولايته.

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وقال بايدن في كلمته الافتتاحية، خلال مأدبة عشاء جمعية المراسلين المعتمدين في البيت الأبيض، أمس السبت: "أنا متحمس جدا لوجودي هنا الليلة مع المجموعة الأمريكية الوحيدة التي تقل شعبيتها عن شعبيتي!".

وأقر بايدن بأن السنوات الماضية كانت صعبة. وقال ساخرا: "كانت لدينا آفة مروعة، أعقبها عامان من كوفيد".

وتطرق بايدن أيضا إلى مواضيع جدية مثل الصراع في أوكرانيا والتحديات التي تواجه "الديموقراطية وحرية الإعلام" في الداخل والخارج.

وأشاد بالصحفيين الذين يغطون الحرب في أوكرانيا، وحذر من "سم يمر عبر ديمقراطيتنا.. مع تزايد المعلومات المضللة بشكل كبير".

وأضاف: "أنتم الصحافة الحرة، أهميتكم أكبر مما كانت عليه في القرن الماضي".

ويعود تقليد إقامة هذا العشاء إلى عام 1924، وشارك فيه جميع رؤساء الولايات المتحدة منذ العام 1980، باستثناء دونالد ترامب. وأقيم العشاء في فندق "هيلتون" بواشنطن وحضره 2600 شخص.

وكان تلقي لقاح كوفيد-19 إلزاميا لحضور العشاء، لكن كثيرين تساءلوا عن مدى حكمة بايدن البالغ 79 عاما لحضوره. فقد ثبتت إصابة نائبة الرئيس، كامالا هاريس، بالفيروس الأسبوع الماضي، كما أن أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأمراض المعدية لم يشارك في الأمسية.

ولم يتناول بايدن العشاء، في إجراء احترازي، لكنه لم يضع الكمامة.

المصدر: أ ف ب