السفير الروسي لدى واشنطن يصف تصريحات البنتاغون ضد بلاده بالمسيئة وغير المقبولة

قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن تصريحات المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، ضد روسيا هجومية وغير مقبولة.

وقال أنتونوف في بيان نشرته السفارة الروسية على قناتها في "تلغرام": "من المدهش أن تأتي مثل هذه الأطروحات الاستفزازية من رجل عسكري سابق يدرك جيدا أهمية الكلمة"، مشيرا إلى أن المسؤولين الروس لم يسمحوا لأنفسهم أبدا بمثل هذه التصريحات فيما يتعلق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف السفير الروسي: "أصبح من المعتاد هنا أن يبني مسؤولو الإدارة (الأمريكية) أحكامهم على الأكاذيب المفضوحة للسلطات الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، لا يريدون ملاحظة الجرائم التي لا تعد ولا تحصى لنظام كييف"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "تواصل ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا".

المصدر: تاس