مانشستر سيتي يثأر من السيتي ويتوج بكأس الاتحاد (فيديو)

توج فريق مانشستر يونايتد بلقب بطل مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، على حساب جاره اللدود مانشستر سيتي، بفوزه عليه (2-1) في "الديربي" الذي جمعهما اليوم السبت، في نهائي البطولة.

وأحرز ثنائية فريق "الشياطين الحمر" كل من اللاعبين، الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، والإنجليزي كوبي ماينو، في الدقيقتين (30، 39) على الترتيب.

GARNACHOOO 🫨



The @ManUtd man capitalises on a mistake to strike first at Wembley! 🔴#EmiratesFACuppic.twitter.com/olfFq43HG8 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 25, 2024

YOU COULDN'T WRITE IT 🤯



Academy graduate, Kobbie Mainoo scores in the #EmiratesFACup Final for @ManUtd 😱 pic.twitter.com/d68cAKvaE8 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 25, 2024

بينما سجل المهاجم جيريمي دوكو هدف مانشستر سيتي الوحيد عند الدقيقة 87 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

They won't go down without a fight 💪



Jérémy Doku squeezes in for @ManCity!#EmiratesFACuppic.twitter.com/tonoW2g3A7 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 25, 2024

وحصد مانشستر يونايتد اللقب للمرة الأولى منذ عام 2016، والثالثة عشرة في تاريخه، مقلصا الفارق إلى لقب واحد بينه وبين حامل الرقم القياسي أرسنال.

وأنقذ فريق "الشياطين الحمر" موسمه الكارثي في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي أنهاه في المركز الثامن برصيد 60 نقطة من 38 مباراة، وهو أدنى ترتيب في تاريخ الفريق بـ"البريميرليغ" منذ انطلاقه بموسم (1992-1993).

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كما نجح فريق مانشستر يونايتد في الثأر من جاره اللدود مانشستر سيتي لخسارته في النسخة الماضية لهذه المسابقة بهدف مقابل هدفين، والخسارة ذهابا وإيابا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بعدما فاز السيتي (3-0) في "أولد ترافورد" معقل فريق "الشياطين الحمر"، قبل أن يجدد فوز بثلاثية (3-1) على ملعبه "الاتحاد".

بينما أخفق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا، في الاحتفاظ بلقب بطل كأس الاتحاد للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه، بعد أن دافع بنجاح عن لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" للموسم الرابع على التوالي، في إنجاز لم يحققه أي ناد آخر طوال تاريخ البطولة.

كما فشل مانشستر سيتي في الفوز بهذه الكأس لأول مرة على الإطلاق في نسختين متتاليتين، وللمرة الثامنة في تاريخه، لمعادلة رقم كل من ليفربول وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير، الذين حملوا كأس المسابقة 8 مرات، في حين أن أرسنال هو الأكثر تتويجا باللقب (14 مرة).

المصدر: RT