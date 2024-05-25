روسيا تتوعد بالرد على أي عدوان معلوماتي يستهدفها

أكد رئيس دائرة الخارجية الروسية للأمن المعلوماتي الدولي أرتور لوكمانوف أن روسيا سترد بالشكل المناسب على أي عدوان معلوماتي يستهدفها.

وقال: "تروج الولايات المتحدة بنشاط لمواقفها العدوانية على الجبهة الدبلوماسية وفي الأمم المتحدة وعبر الصليب الأحمر الدولي وغيرها من المنظمات الدولية".

وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول بذلك تبرير استخدام القوة ضد الدول بزعم الرد على الهجمات السيبرانية.

وقال: "مع الأخذ بعين الاعتبار أن واشنطن توجه اتهامات كاذبة في هذا المجال بسهولة، سيؤدي هذه السيناريو إلى تصعيد خطير. أؤكد أن روسيا سترد بالشكل المناسب على أي عدوان معلوماتي يستهدفها".

وأشار إلى أن حلف "الناتو" يشكل شبكة من المختبرات السيبرانية على طول حدود روسيا في إستونيا ولاتفيا وفنلندا ورومانيا، ومستقبلا في جورجيا ومولدوفا أيضا.

وأضاف: "تعمل واشنطن منذ وقت بعيد على تطوير أساليب الحرب الهجينة ضد روسيا، وجعلت أوكرانيا ساحة رئيسية لقراصنتها الذين يشنون عمليات سيبرانية تخريبية ضد روسيا برعاية من "الناتو".

المصدر: نوفوستي