البنتاغون يؤكد إرسال 100 طائرة "سويتش بليد" مسيرة إلى أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن الولايات المتحدة أرسلت إلى أوكرانيا دفعة مؤلفة من 100 طائرة مسيرة من طراز "سويتش بليد" الانتحارية.

وقال كيربي: "لقد أرسلنا بالفعل 100 طائرة بدون طيار من طراز "سويتش بليد" من مخزوننا. وستكون في أوكرانيا قريبا، إذا لم تكن قد وصلت بالفعل".

ولم يشرح نوع التعديلات على الطائرات المسيرة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا، لكنه لم يستبعد إمكانية أن تكون طائرات "سويتش بليد" المقدمة إلى كييف معدة لتدمير الدبابات والمدرعات.

وحسب المتحدث باسم البنتاغون، درب المختصون الأمريكيون مجموعة صغيرة من الأوكرانيين الذين كانوا في الولايات المتحدة منذ الخريف على استخدام طائرات "سويتش بليد"، وقريبا سيتمكنون من العودة إلى أوكرانيا وتدريب جنود أوكرانيين آخرين هناك.

المصدر: تاس