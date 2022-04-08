"البنتاغون": الولايات المتحدة تتمنى هزيمة روسيا في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي بلا حرج، أن بلاده تتمنى هزيمة روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال: "نريد أن نرى كيف يخسر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجيش الروسي هذه المعركة على أراضي أوكرانيا.. الأمر يتعلق بأراضي أوكرانيا، وسيادتها وحياة مواطنيها".

وأضاف: "من الواضح أننا نريد أن ينتهي هذا وأن تستعيد أوكرانيا سلامتها".

ورفض كيربي الرد مباشرة على سؤال عما إذا كان هذا يعني أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم العمليات الهجومية للقوات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وتابع: "لن أخوض في تفاصيل العمليات المستقبلية. وما أريد قوله أننا سنواصل دعم أوكرانيا في جهودها لحماية مواطنيها وسيادتها".

المصدر: "نوفوستي"