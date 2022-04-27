واشنطن تعلن تسليم كييف أكثر من نصف كمية مدافع "الهاوتزر" التي وعدتها بها

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن تسليم كييف أكثر من نصف كمية مدافع "الهاوتزر" التي وعدتها بها.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في مؤتمر صحفي دوري إن "الولايات المتحدة سلمت أوكرانيا أكثر من نصف مدافع الهاوتزر التي وعدتها بها سابقا"، دون تحديد العدد الدقيق.

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في 21 أبريل الحالي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن سترسل لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار تشمل 72 مدفعا من نوع هاوتزر عيار 155 مم، و121 طائرة بدون طيار.

المصدر: "تاس"