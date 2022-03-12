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فرانس برس: مقطع فيديو متداول لإحراق رجل على قيد الحياة في إثيوبيا والسلطات تتحرك

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فرانس برس: مقطع فيديو متداول لإحراق رجل على قيد الحياة في إثيوبيا والسلطات تتحرك
Gettyimages.ru
علم إثيوبيا
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أعلنت السلطات الإثيوبية فتح تحقيق بعد انتشار مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الأفراد، بعضهم يرتدي زيا عسكريا، يحرقون رجلا على قيد الحياة بشمال غرب إثيوبيا. 

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وبحسب وكالة "فرانس برس"، يظهر في مقطع الفيديو رجلا عاجزا تحرقه مجموعة من الرجال، بعضهم يرتدي زي الجيش الإثيوبي، وقد وجهوا له الشتائم باللغة الأمهرية، اللغة الرسمية في إثيوبيا. 

من جهتها، أوضحت خدمة الاتصالات التابعة للحكومة الإثيوبية أنه "تم تصوير الفيديو في منطقة بني شنقول-قمز المتاخمة للسودان وجنوب السودان في شمال غرب إثيوبيا"، لافتة إلى أن "فيديو العمل الوحشي المتطرف المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أبرياء يحرقون أحياء".

كما تعهدت خدمة الاتصالات "بالتحقيق ومعاقبة من ارتكبوا هذا العمل الوحشي اللاإنساني"، في حين لم تتمكن "فرانس برس" من التأكد من صحة الفيديو والتحقق منه بشكل مستقل.

المصدر: "فرانس برس"

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