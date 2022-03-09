مصر تتهم إثيوبيا بخرق التزاماتها وتتطلع إلى "دعم الأشقاء العرب والشركاء الدوليين"

اتهم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إثيوبيا بالإمعان في خرق التزاماتها" في إطار إعلان المبادئ الموقع عام 2015 من خلال التشغيل "أحادي الجانب" لسد النهضة الكبير.

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وأعرب شكري، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، عن تقدير بلاده "للمساندة العربية للموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة".

وأضاف: "أعيد التأكيد على ثوابت هذا الموقف، فأؤكد رفض مصر شروع إثيوبيا بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة الشهر الماضي، وهو ما يعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، وذلك بعد شروع إثيوبيا في الملء بشكل أحادي عبر العامين الماضيين".

وأعرب شكري عن "قلق مصر الشديد لكون هذه الانتهاكات لالتزامات إثيوبيا بمقتضى القانون الدولي إنما تأتي في ظل سياسة إثيوبية راسخة قائمة على الاستغلال الأحادي للأنهار الدولية، وهو ما سبق أن ألحق أضرارا جسيمة بجيران إثيوبيا، بما في ذلك الصومال الشقيق".

وأضاف: "تتطلع مصر لاستمرار دعم أشقائها العرب وكافة الشركاء الدوليين لحث إثيوبيا على الوفاء بالتزاماتها والتحلي بروح التعاون، بما من شأنه التوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم وعادل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة اتساقا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021".

المصدر: "الأهرام"