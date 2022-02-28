صورة بالأقمار الصناعية في مصر تكشف عن تطورات سد النهضة

قال خبير المياه المصري عباس شراقي إن سد النهضة حتى هذه اللحظة دون تغيير، حيث لم يتم تشغيل أي توربين حتى الآن لتوليد الكهرباء.

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وقال شراقي عبر صفحته على "فيسبوك": "ما زال سد النهضة بدون تشغيل أى توربين حتى اللحظة، حيث أظهرت اليوم 28 فبراير 2022 الأقمار الصناعية (Sentinel-2) تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط دون فتح أي بوابات سواء بتوربين أو بدون، ويظهر حوض استقبال مياه التوربين داخل الدائرة الحمراء بمياه ساكنة تماما دون وجود أى دوامات".

وتابع: "التوربين ما زال في مرحلة الاختبار قد يختبر ساعة او ساعتين، وبهذا الوضع سوف تستمر المياه في التدفق من أعلى الممر الاوسط حتى ولو اشتغل التوربين الثانى بنفس طريقة الأول، اذا كانت اثيوبيا تسعى لبدء تخزين ثالث حتى ولو كان ضعيفا فلابد من فتح بوابتي التصريف على الجانب الغربي".

وكانت إثيوبيا قد افتتحت رسميا الأحد قبل الماضي عملية توليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء، على رأسهم رئيس الوزراء أبي أحمد.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أنه "بداية من اليوم تبدأ الاستفادة من سد النهضة في توليد الطاقة الكهربائية"، مشيرة إلى أن أعمال البناء الكلية للسد بلغت أكثر من 80%.

وبدأت عملية إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة من خلال تشغيل توربينين تم تركيبهما بالسد مؤخرا، حيث أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي رسميا عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة على النيل الأزرق، في مرحلة هامة من المشروع المثير للجدل الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.

المصدر: RT