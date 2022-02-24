خبير مصري يكشف مفاجأة حول توربينات سد النهضة ويرد على فاروق الباز

رد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة في مصر عباس شراقي، على حديث العالم المصري فاروق الباز، والذي قال فيه إن سد النهضة آمن وليس معرضا للانهيار.

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وقال شراقي، خلال لقاء ببرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "TeN"، إن ما قاله الدكتور الباز ليس علميا ولا يستند إلى دراسات، حيث إنه كلام شخصي وليس كعالم.

وتابع شراقي: "سد النهضة يبنى حاليا بأموال إثيوبية خالصة، كاشفا عن أنه كان من المقرر أن تكون سعة السد 11 مليار متر مكعب ولكن رئيس الوزراء الإثيوبي السابق رفع سعته إلى 74 مليار متر مكعب".

وعن توليد كهرباء من سد النهضة، كشف شراقى عن أن التوربين الذي تم افتتاحه لم يعمل حتى الآن، ولم يولد منه أي كهرباء، موضحا: "لحظة افتتاح التوربين لم يكن يعمل من الأساس"، قائلا: "أعتقد أنه كان هناك مشاكل في هذا التوربين على مدار الأشهر الماضية وكانوا يحاولون حلها، ولكنهم لم يستطيعوا تأجيل الافتتاح حتى لا تحدث أزمة مع الشعب الإثيوبي".

المصدر: المصري اليوم