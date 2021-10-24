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وفيات كورونا في العالم تقارب الـ 5 ملايين

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وفيات كورونا في العالم تقارب الـ 5 ملايين
Reuters
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تسبب فيروس كورونا، حتى اليوم، بوفاة ما لا يقل عن 4,941,032 شخصا في العالم، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

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ونقلت الوكالة عن مصادر رسمية تأكيدها إصابة 243,270,300 شخص على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

وبالاستناد الى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات في حصيلتها اليومية هي روسيا مع 1072 وفاة جديدة والولايات المتحدة مع 590 وفاة تليها الهند مع 561 وفاة.

المصدر: أ ف ب.

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