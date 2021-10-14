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وزير الدفاع التركي: سنقوم باللازم لوقف الهجمات الإرهابية في شمال سوريا

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وزير الدفاع التركي: سنقوم باللازم لوقف الهجمات الإرهابية في شمال سوريا
Sputnik
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قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده "ستقوم باللازم في المكان والزمان المناسبين لوقف الهجمات الإرهابية في شمال سوريا".

وفي وقت سابق حمل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الولايات المتحدة وروسيا المسؤولية عن عدم كبح جماح المقاتلين الأكراد في سوريا.

وقال تشاووش أوغلو، في تصريح صحفي إن "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا مرتبطا بـ"حزب العمال الكردستاني" كثفت هجماتها ضد تركيا وبدأت بإطلاق قذائف يصل مداها إلى 30 كيلومترا باتجاه الأراضي التركية.

وهدد وزير الخارجية التركي بشن بلاده لعملية عسكرية تستهدف مناطق في الشمال السوري.

المصدر: الأناضول

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