تركيا: واشنطن وموسكو لا تطبقان التزاماتهما بشأن سوريا وسنتخذ كل ما يلزم لإزالة المخاطر هناك

حمل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الولايات المتحدة وروسيا المسؤولية عن عدم الوفاء بالتزاماتهما بشأن كبح جماح المقاتلين الأكراد في سوريا.

وقال تشاووش أوغلو، حسب وكالة "الأناضول" الرسمية، إن أنقرة "ستتخذ كل الخطوات اللازمة لإزالة المخاطر التي تواجهها من سوريا في ظل عدم تطبيق روسيا والولايات المتحدة التزاماتهما".

يتبع..