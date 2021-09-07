ميركل تهاجم سياسيا ألمانيا وصف متلقي لقاح كورونا بـ"خنازير غينيا"

انتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تصريحات سياسي منافس لها وصف فيها الحاصلين على لقاحات مضادة لكورونا بأنهم "خنازير غينيا" (فئران تجارب).

وقالت ميركل في كلمة أمام البرلمان: "لا أحد منا كان أو سيكون بأي شكل خنزير غينيا عندما يتعلق الأمر بالتطعيم".

وكان نائب المستشارة أولاف شولتس، من الحزب "الديمقراطي الاجتماعي" وسط اليسار، ويتصدر حاليا استطلاعات الرأي قبل انتخابات 26 سبتمبر في ألمانيا، قال مؤخرا إن "الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بجرعاته كاملا كانوا كخنازير غينيا (فئران تجارب)، بالنسبة لأولئك الذين امتنعوا عن ذلك حتى الآن".

وأضاف أنه "حصل على اللقاح كما يجب على الآخرين أن يحذوا حذوه".

لكن ميركل لم تبد متفقة مع رسالة نائبها في خطابها، وأضافت:"لا أولاف شولتس ولا أنا، ولا أي أحد آخر" كان خنزير غينيا بالنسبة للحصول على لقاحات اختبرت بالكامل وحصلت على كل الموافقات في ألمانيا".

المصدر: "أسوشيتد برس"