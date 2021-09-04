البرازيل توقف تصدير لحوم الأبقار إلى الصين بعد رصد حالتي إصابة بـ"جنون البقر"

قالت السلطات البرازيلية، اليوم السبت، إنها علقت صادرات لحوم الأبقار إلى الصين بعد أن أكدت وزارة الزراعة رصد حالتي إصابة بمرض جنون البقر.

وأوضحت وزارة الزراعة في بيان أن الحالتين رصدتا في مصنعين محليين منفصلين للحوم.

وكانت الوزارة قالت يوم الأربعاء إنها تحقق في حالة يشتبه بإصابتها بمرض جنون البقر في البلاد.

وقال مصدر بقطاع الصناعة لوكالة "رويترز" إن الحالة المذكورة سجلت في ولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البلاد.

يذكر أن الحكومة البرازيلية أبلغت في 2019 عن رصد حالة مرض جنون البقر "غير النمطي" لدى بقرة تبلغ من العمر 17 عاما في ولاية ماتو جروسو.

المصدر: "رويترز"