السويد تمنع دخول القادمين من بريطانيا بعد طفرة كورونا الجديدة

أفادت الإذاعة العامة السويدية SVT بأن السلطات ستفرض قيودا على استقبال الوافدين من بريطانيا، بعد الأنباء عن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقال وزير الداخلية السويدي لـSVT: "نحن نعد قرارا بحظر دخول المسافرين من المملكة المتحدة، ويجب أن يدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "من المقرر اتخاذ القرار الرسمي يوم غد الاثنين".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا.

وشددت الحكومة البريطانية قيود "كوفيد- 19" في لندن والمناطق المجاورة وعدلت خطط عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لملايين الأشخاص.

المصدر: "رويترز"