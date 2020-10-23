الكرملين يرد على تصريحات ترامب عن قره باغ

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن السلطات الروسية لا تعرف حتى الآن ما الذي كان يعنيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما تحدث عن إحراز تقدم على طريق التسوية في قره باغ.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب إنه تم إحراز "تقدم جيد للغاية" في ملف قره باغ.

وأضاف ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض أنه يشارك في المفاوضات حول الإقليم، دون أن يذكر ما إذا كان تحدث مع زعيمي أرمينيا وأذربيجان.

ويشهد إقليم قره باغ معارك منذ 27 سبتمبر الماضي بين أذربيجان وأرمينيا، خلفت مئات القتلى والجرحى من الطرفين.

المصدر: وكالات