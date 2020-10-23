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ترامب يعلن انخراطه في مفاوضات قره باغ

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ترامب يعلن انخراطه في مفاوضات قره باغ
Reuters SAV
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إنه يشارك في المفاوضات حول إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

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وجاء إعلان ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض، دون أن يذكر ما إذا كان تحدث مع زعيمي البلدين المعنيين.

يذكر أن وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان زارا واشنطن اليوم الجمعة، حيث من المرتقب أن يعقدا اجتماعا مع نظيرهما الأمريكي مايك بومبيو.

ويشهد إقليم قره باغ معارك منذ 27 سبتمبر الماضي بين أذربيجان وأرمينيا، خلفت مئات القتلى والجرحى من الطرفين.

المصدر: وكالات

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