الولايات المتحدة.. 3 ولايات جنوب البلاد تسجل أعدادا قياسية من الوفيات بـ"كوفيد-19"

سجلت ولايات ألاباما وفلوريدا ونورث كارولينا الأمريكية زيادات قياسية في الأعداد اليومية للوفيات بسبب مرض "كوفيد-19" يوم الثلاثاء.

إقرأ المزيد

وبدأ عدد الحالات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها يوميا في الارتفاع منذ حوالي ستة أسابيع، خاصة في الولايات الجنوبية والغربية مثل أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، وهي ولايات سارعت برفع القيود التي تسببت في فقدان الوظائف بشكل كبير ولكنها ساهمت أيضا في السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في 46 من أصل 50 ولاية أمريكية الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق، وفقا لتحليل "رويترز" للبيانات من مشروع تتبع مرض كوفيد.

وحتى الآن في يوليو، أبلغت 28 ولاية عن زيادات يومية قياسية في الحالات الجديدة.

وفي ظل تسجيل أكثر من 3.3 مليون حالة، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم من حيث نسبة حالات الإصابة لعدد السكان إلى جانب بيرو.

كما تحتل المركز السابع في عدد الوفيات من حيث نسبتها مقارنة بالإصابات بعدما سجلت أكثر من 135 ألف حالة وفاة.

المصدر: رويترز