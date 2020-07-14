منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قلقة إزاء نمو معدل الإماتة بسبب كورونا في المنطقة

أعربت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء نمو معدل الإماتة بسبب فيروس كورونا المستجد في بلدان المنطقة.

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وقالت كاريسا إيتيين، مديرة المنظمة التي مقرها واشنطن، إن حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا تشهد نموا في كلتا القارتين الأمريكيتين، وخاصة في البرازيل والمكسيك والولايات المتحدة.

كما ذكرت إيتيين أن هناك زيادة "ملحوظة" في حالات الإصابة بكورونا في هاييتي، مضيفا أن هذه الظاهرة ستستمر خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكدت المسؤولة أن منظمة الصحة العالمية نعمل على ضمان أن تحصل دول فقيرة في أمريكا اللاتينية على لقاح "مدعوم" بأسعار "معقولة" بمجرد توفره.

وذكرت "رويترز"، يوم الاثنين، أنه بحسب إحصائياتها، فقد زادت حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في أمريكا اللاتينية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.

المصدر: رويترز