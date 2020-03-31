ارتفاع قياسي بوفيات وإصابات كورونا في إسرائيل

سجلت إسرائيل أكثر من 600 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر ارتفاعا قياسيا في أعداد الضحايا والمصابين خلال يوم واحد.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، تسجيل 663 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 5358 شخصا.

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وارتفع عدد الضحايا إلى 20 شخصا بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة اليوم الثلاثاء.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 94 مصابا بالفيروس في حالة خطرة، وأن 76 شخصا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تعافى 224 شخصا.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل