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مصاب بكورونا يقفز من نافذة غرفته في مستشفى إسرائيلي

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مصاب بكورونا يقفز من نافذة غرفته في مستشفى إسرائيلي
Reuters
كوادر طبية من "نجمة داوود الحمراء" في إسرائيل
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قفز أحد المصابين بفيروس كورونا من ذوي الحالات الحرجة، اليوم الثلاثاء، من نافذة غرفته في مسشتفى إسرائيلي.

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وتم العثور على المريض البالغ من العمر 34 عاما، والذي تم إدخاله إلى مستشفى "Peda Furia" ملقى على الأرض خارج مبنى الجناح المخصص. حيث أفاد التلفزيون الإسرائيلي باحتمال قفز المريض من نافذة غرفته.

ووفقا للتقييم الطبي الأولي، سيحتاج المريض إلى جراحة. وكان قد وصل إلى القسم المخصص للمرضى منذ حوالي أسبوع، بعد قضاء بعض الوقت في الحجر الانفرادي خلال فترة الاستشفاء.

وقال مدير المركز الطبي: "إن المريض حاول على ما يبدو إنهاء حياته".

المصدر: وكالة معا

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