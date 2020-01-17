ميركل ستزور تركيا في 24 يناير لإجراء مباحثات مع أردوغان

تتوجه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى تركيا في 24 ينايرالجاري، في زيارة عمل تجري خلالها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات في شأن آخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.

إقرأ المزيد

وتستضيف المستشارة الألمانية في برلين، الأحد المقبل، مؤتمرا بشأن الأزمة الليبية، من المقرر أن يشارك فيه أردوغان بالإضافة إلى الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ووزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أعلنا أنهما سيحضران المؤتمر، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والمنظمات التي دعتها برلين للمشاركة.

كما أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، والمشير خليفة حفتر أعلنا مشاركتهما في المؤتمر.

واستضافت موسكو، الاثنين الماضي، محادثات حول تسوية الأزمة الليبية، شارك فيها زعيما طرفي النزاع، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن المباحثات الليبية التي استضافتها موسكو خطوة للإسهام في مؤتمر برلين.

المصدر: تاس