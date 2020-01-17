حكومة الوفاق الليبية تطالب بدعوة تونس وقطر إلى مؤتمر برلين

طالبت حكومة الوفاق الليبية بدعوة تونس وقطر إلى مؤتمر برلين في شأن ليبيا الذي يعقد في 19 يناير الجاري.

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جاء ذلك في رسالة وجهتها وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، إلى السفارة الألمانية لدى طرابلس، حسبما نشرته قناة "ليبيا الأحرار".

واعتبرت الخارجية في رسالتها، أن تونس تمثل أهمية قصوى كونها جارة حدودية آوت آلاف النازحين الليبيين، وأمنها من أمن ليبيا، مشيرة إلى أن أهمية مشاركة قطر، تكمن في أنها كانت ولا زالت أهم الدول الداعمة لثورة السابع عشر من فبراير، التي أطاحت بنظام معمر القذافي في 2011.

وشددت الخارجية على أن مشاركة تونس وقطر، تدعم محادثات السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا.

يأتي ذلك، بينما طلب وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو دعوة قطر للمؤتمر الخاص بالتسوية الليبية، وشن هجوما قويا على مصر والإمارات وفرنسا لمواقفها إزاء النزاع.

المصدر: الأناضول