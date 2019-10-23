قامت قاذفتان أمريكيتان استراتيجيتان "B-52H" بطلعة تدريب فوق البحر الأسود واقتربت إحداهما من القرم، في محاكاة لعملية قصف للمنطقة.

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وأفاد بيان لقيادة القوات الأمريكية في أوروبا بأن هذا التدريب هو جزء من "عملية التكامل والتحضيرات للتعاون مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين".

وذكر موقع المتابعة المختص "PlaneRadar" أن الطلعة الجوية الأمريكية نفذت في 19 أكتوبر الجاري، واقتربت إحدى القاذفتين الاستراتيجيتين "بي – 25 إتش" من منطقة القرم في محاكاة لهجوم افتراضي.

وأوضح البيان العسكري الأمريكي أن الطلعة الجوية للقاذفتين استغرقت 12 ساعة، وجرت في إطارها تدريبات مشتركة مع عسكريين من رومانيا وأوكرانيا وجورجيا.

يذكر أن الطائرة "B-52H Stratofortress" أنتجتها شركة بوينغ بين عامي 1952 – 1962، وحوّلت إلى قاذفة استراتيجية قادرة على إيصال قنبلتين نوويتين حراريتين عاليتي القوة إلى أي نقطة في الاتحاد السوفيتي، وهي لا تزال حتى الوقت الراهن القاذفة الاستراتيجية بعيدة المدى الرئيسة في سلاح الجو الأمريكي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها هذه القاذفات الاستراتيجية الأمريكية قرب الحدود الروسية، إذ قامت قاذفة من هذا الطراز في مارس الماضي بطلعة نفذت خلالها عدة مرات مهمات قصف افتراضية لقاعدة أسطول بحر البلطيق الروسي، كما حلّقت قاذفتان أخريان حول منطقة كالينينغراد الروسية، وأقلعت طائرات مقاتلة روسية عدة مرات لاعتراض هذه الطائرات الأمريكية.

بدوره، أعرب المتحدث الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف، عن الأسف، مشيرا إلى أن ظهور القاذفات الأمريكية قرب الحدود الروسية يضاعف من حدة التوتر، في حين دعت وزارة الدفاع الروسية واشنطن مرارا وتكرارا إلى وقف مثل هذه العمليات، إلا أن البنتاغون رد بطريقة سلبية.

المصدر: نوفوستي