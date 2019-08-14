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اتهام 3 لاجئين عراقيين بالتخطيط لهجوم "متطرف" في ألمانيا

أخبار العالم

اتهام 3 لاجئين عراقيين بالتخطيط لهجوم
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مبنى النيابة العامة الاتحادية الألمانية
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أعلنت النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا أنها وجهت اتهامات إلى ثلاثة لاجئين عراقيين، بالتخطيط لتفجيرات في ألمانيا بدوافع متعلقة بما وصفته بـ"التطرف الإسلامي".

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وأوردت النيابة العامة الاتحادية، في بيان، أن شاهين ف. وهيرش ف. اتهما بالتخطيط لهجوم، فيما اتهم ساركوت ن. بتقديم العون لهما.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الأشخاص الثلاثة كانوا يخططون لشن هجوم "متطرف"، لكن لم توجّه إليهم اتهامات ذات صلة بـ"الإرهاب" لعدم الكشف عن انتمائهم إلى أي منظمة معينة.

المصدر: أسوشيتد برس

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