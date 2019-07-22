أثنت شرطة بلدة "فويردا" غرب ألمانيا على مواطن عراقي، عقب قيامه بإلقاء القبض على مجرم دفع سيدة "بالعمد" أمام قطار متحرك، ووصفت تصرف العراقي بـ"البطولي".

وأشار موقع "فوكس" الألماني، في تفاصيل الحادث، إلى أن المواطن العراقي شك في سلوك المتهم بعد أن قام الأخير بالحديث مع أحد أطفال أسرة المواطن، الذي طالبه بالابتعاد عن عائلته.

وأضاف الموقع نقلا عن المواطن العراقي، أنه ظل بعد ذلك يراقب المتهم عن بعد، خشية على أسرته، وبعد فترة وجيزة شاهده يندفع فجأة باتجاه سيدة ويدفعها تحت عجلات قطار متحرك لتلقى حتفها.

Die Polizei stuft den Tatverdächtigen als "tickende Zeitbombe" ein https://t.co/LRAhUYekan — FOCUS Online TopNews (@FOCUS_TopNews) July 22, 2019

وأشار إلى أن المتهم حاول الاختفاء، إلا أن العراقي باغته وأمسك به لحين وصول قوات الأمن، وسلمه لهم.

وأشار مصدر في الشرطة إلى أن "المشتبه يبلغ من العمر 28 عاما، وأنه نفذ فعلته بدافع (الخبث أو رغبة في القتل)"، وأن "لديه سجلا إجراميا سابقا".

المصدر: فوكس الألماني