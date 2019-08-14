منظمة حقوقية تندد بظروف معالجة الشيخ زكزكي في الهند

أكد "مركز حقوق الإنسان الإسلامي" في لندن، أن السلطات الهندية اقترحت على زعيم "الحركة الإسلامية في نيجيريا"، إبراهيم زكزكي، العودة إلى بلاده، إذا لم يتحمل الظروف "السيئة" لمعالجته.

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وأكد مسؤول المركز، مسعود شجرة، في شريط صوتي نقلته وكالة أنباء "فارس" اليوم الأربعاء، أنه سمع للتو أنباء مقلقة جدا تفيد بأن الحكومة الهندية خيّرت الشيخ زكزكي بين القبول بالمعالجة في ظل الظروف الراهنة وبين العودة إلى نيجيريا.

وأشار إلى أن زكزكي يعاني من سوء معاملة رجال الأمن الهنود الذين أمهلوه ساعتين للرد على اقتراحهم، مضيفا أن الشيخ لم يرتكب أي جريمة أبدا، وقد أصدرت المحكمة العليا في بلاده قرارا بالإفراج عنه ومعالجته، إلا أنه يتم التعامل معه "كالمجرمين".

يذكر أن زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا توجه بمعية زوجته، أول أمس الاثنين، إلى الهند من أجل المعالجة، بعد أن كان معتقلا لدى القوات الأمنية النيجرية، ولم يتم الإفراج عنه خلال العامين الماضيين رغم قرار المحكمة بذلك وتدهور حالته الصحية في السجن بسبب الإهمال الطبي.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن نحو 400 من مؤيدي الشيخ زكزكي قتلوا في المواجهات مع الشرطة منذ عام 2015.

المصدر: "فارس"