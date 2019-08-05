سلطات نيجيريا تسمح لرجل الدين المسجون إبراهيم زكزكي بمغادرة البلاد

سمحت محكمة في نيجيريا لرجل الدين المسجون في البلاد إبراهيم زكزكي، بالتوجه إلى الهند لتلقي العلاج بعد دفع كفالة مالية.د

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محامي زكزكي فيمي فالانا قوله، إن "القاضي حكم بأن زكزكي يمكنه أن يسافر إلى الهند لتلقي علاج طبي".

وسمح أيضا لزوجة زكزكي المعتقلة بمغادرة نيجيريا معه، حسبما ذكر عضو في فريق الدفاع.

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وأشار المحامي إلى أن زكزكي وزوجته لم يحضرا جلسة الاثنين التي عقدت في مدينة كادونا شمالي البلاد، "لأنهما كانا مريضين الى حد لا يتيح حضورهما إلى المحكمة"، حسب قوله.

وأضاف فالانا أن هناك وثائق يجب توقيعها قبل الإفراج عن زكزكي وزوجته.

من جهتها، تدرس هيئة الاتهام الحكم لتقرر ما إذا كانت ستقدم استئنافا فيه.

يذكر أن السلطات النيجيرية اعتقلت الشيخ إبراهيم زكزكي، الزعيم الروحي لـ "الحركة الإسلامية في نيجيريا" وهي حركة شيعية، في ديسمبر 2015، وهو لا يزال محتجزا في مكان مجهول على الرغم من الحكم القضائي بإطلاق سراحه الصادر في ديسمبر 2016.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن نحو 400 من مؤيدي الشيخ زكزكي قتلوا في المواجهات مع الشرطة منذ عام 2015.

المصدر: فرانس برس