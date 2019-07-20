الناقلة المحتجزة التي ترفع علم بريطانيا فارغة

ذكر مراد عفيفي بور مدير مصلحة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزغان الإيرانية، أن الناقلة المحتجزة في بلاده وترفع علم بريطانيا لا تحمل أي شحنة على متنها.

وأضاف بور أنه من الممكن التحدث مع طاقم الناقلة المؤلف من 23 فردا، حول الأمور الفنية للسفينة.

ونسبت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية لبور قوله: "إذا اقتضت الضرورة، وبناء على طلب السلطات القضائية، قد يتم استدعاء الطاقم لحواره حول قضايا تقنية وفنية".

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وفي وقت سابق، صرح بور بأن طاقم الناقلة يضم 23 بحارا، وأن 18 منهم هنود، والباقين من روسيا، والفلبين، وليتوانيا، ودول أخرى، مؤكدا أنه ينبغي على الطاقم أن يبقى على متن الناقلة.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن يوم الجمعة احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، قال إنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية.

وأوضح الحرس الثوري أن قوارب القوات البحرية في المنطقة الأولى وبأوامر من مؤسسة موانئ محافظة هرمزغان قامت باحتجاز الناقلة "ستينا إمبرو".

وأضاف أنه تم توجيه الناقلة إلى السواحل الإيرانية وتسليمها إلى منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية لبدء التحقيقات وطي المراحل القانونية.

جدير بالذكر أن احتجاز البحرية البريطانية لناقلة نفط إيرانية قالت إنها كانت متجهة إلى سوريا، بالقرب من جبل طارق، تسبب بالتوتر مع إيران.

ووصفت طهران أعمال البحرية البريطانية بـ"القرصنة"، وتوعدت باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد ناقلات نفط بريطانية.

المصدر: وكالات