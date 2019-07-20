إيران تعلن وصول ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها إلى ميناء بندر عباس

صرح مراد عفيفي بور مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان بأن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" وصلت إلى ميناء بندر عباس لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها بسفينة صيد في مضيق هرمز.

وقال بور، إن الناقلة تضم 23 بحارا، وأن 18 من طاقم الناقلة من الهند، والباقون من روسيا، والفلبين، وليتوانيا، ودول أخرى مؤكدا أنه ينبغي على الطاقم أن يبقى على متن الناقلة.

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وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن يوم الجمعة، احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، قال إنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية.

وذكر أن قوارب القوات البحرية في المنطقة الأولى وبأوامر من مؤسسة موانئ محافظة هرمزغان قامت باحتجاز الناقلة "ستينا إمبرو".

وأضاف أنه تم توجيه الناقلة إلى السواحل الإيرانية وتسليمها إلى منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية لبدء التحقيقات وطي المراحل القانونية.

جدير بالذكر أن احتجاز البحرية البريطانية لناقلة نفط إيرانية قالت إنها كانت متجهة إلى سوريا، بالقرب من جبل طارق، تسبب بالتوتر مع إيران ووصفت طهران أعمال البحرية البريطانية بـ"القرصنة"، وتوعدت باتخاذ إجراءات ضد ناقلات نفط بريطانية.

المصدر: RT + وكالات