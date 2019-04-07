المعارضة التركية: بعد إعادة فرز نصف الأصوات لا نزال متقدمين في اسطنبول

أعلن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أن مرشحه لمنصب رئيس بلدية اسطنبول متقدم بفارق ضئيل على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك بعد إعادة فرز نصف صناديق الاقتراع.

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وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض، أمس السبت، إن مرشحه، أكرم إمام أوغلو، حصل على 17919 صوتا إضافيا بعد إعادة فرز 49% تقريبا من صناديق الاقتراع. ولا يزال الهامش ضئيلا للغاية في انتخابات حصل فيه كل مرشح على نحو 4 ملايين صوت.

لكن رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية، قال للصحفيين الجمعة الماضي إن الهامش بينه وبين إمام أوغلو يتقلص، مضيفا أن النتيجة التي ستعلنها الهيئة العليا للانتخابات، ستكون مختلفة بمجرد استكمال إعادة الفرز.

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من جهته قال فايق أوزتراك، المتحدث باسم حزب الشعب، إن الحزب واثق من أن النتائج الأولية، التي تظهر انتصار إمام أوغلو، لن تتغير.

وتعرض حزب العدالة والتنمية، الذي تضرر نتيجة التباطؤ الاقتصادي في البلاد، لصدمة كبيرة جراء خسارته المحتملة في اسطنبول، المركز التجاري لتركيا، والعاصمة أنقرة وذلك في الانتخابات البلدية التي أجريت الأحد الماضي (31 مارس 2019). وطعن الحزب في نتائج المدينتين.

وهيمن حزب العدالة والتنمية والأحزاب الإسلامية التي سبقته على أكبر مدينتين تركيتين لمدة 25 عاما.

المصدر: رويترز