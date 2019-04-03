إعادة فرز الأصوات في عدد من أقضية اسطنبول

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها ستعيد فرز الأصوات في ثمانية أقضية باسطنبول.

يأتي ذلك فيما طالب مرشح المعارضة في تركيا أكرم إمام أوغلو، اللجنة الانتخابية العليا في البلاد، بإعلان فوزه في اسطنبول، وذلك بعد طعن حزب العدالة والتنمية الحاكم في نتيجة الانتخابات المحلية. وأقر إمام أوغلو باحتمال وجود أخطاء بسيطة في عملية فرز الأصوات، لكنه أكد أن النتيجة لن تتغير.