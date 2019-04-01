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تركيا.. حزب العدالة والتنمية يعتزم الطعن في نتائج انتخابات أنقرة

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تركيا.. حزب العدالة والتنمية يعتزم الطعن في نتائج انتخابات أنقرة
Reuters
الانتخابات في تركيا
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رجح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تحول نتيجة الانتخابات المحلية في العاصمة أنقرة لصالحه بعد التقدم بطعون في نتائج الانتخابات التي فازت بها المعارضة برئاسة بلدية أنقرة.

وفي تصريحات للصحفيين في أنقرة قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية فاتح شاهين إن الحزب سيطعن في نتائج الانتخابات في كل منطقة من مناطق العاصمة، مؤكدا أن الحزب سيحقق "تقدما كبيرا" نتيجة لهذه الطعون.

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وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن مرشح المعارضة الرئيسية في اسطنبول يتقدم بفارق 0.28 نقطة مئوية على خصمه من حزب العدالة والتنمية، بعد فرز 99.8 بالمئة من صناديق الاقتراع، وبعد أن أعلن الحزبان الانتصار في أكبر مدينة تركية.

ومُني حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتكاسات في الانتخابات المحلية مع خسارة حزبه العاصمة أنقرة للمرة الأولى منذ تأسيس الحزب عام 2001، ويتجه نحو الخسارة الأكبر على الإطلاق في مدينة اسطنبول.

المصدر: رويترز

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