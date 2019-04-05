تركيا: تسلمنا 3 مقاتلات من طراز "F-35" وسنحصل على رابعة اليوم

أفاد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بأن الولايات المتحدة سلمت بلاده حتى الآن 3 مقاتلات من طراز "F-35"، معلنا أنه من المقرر تسليم مقاتلة رابعة اليوم الجمعة.

وقال أكار، في تصريح للصحفيين الجمعة خلال زيارته إلى كوسوفو، حيث تفقد وحدات القوات التركية المنتشرة هناك: "المباحثات متواصلة والوضع سيتضح خلال الأيام المقبلة".

وبين أكار أن تركيا تعتبر واحدة من ثمانية شركاء في مشروع صناعة مقاتلات "F-35"، وأن بلاده قدمت مبالغ طائلة لتنفيذه لغاية اليوم وأوفت بكافة مسؤولياتها حياله.

وتابع وزير الدفاع التركي: "في إطار الاتفاق الذي توصلوا إليه في مشروع المقاتلات، تم تسليم 3 من مقاتلات F-35 وسيتم تسليم الرابعة اليوم".

وأشار إلى أن 4 طيارين أتراك يتلقون تدريبات في الولايات المتحدة على قيادة المقاتلات من هذا النوع في قاعدة لوك الجوية، بولاية أريزونا الأمريكية، مضيفا أن هناك أيضا موظفين أتراكا في مجال الصيانة يتلقون التدريبات أيضا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تسلمت من الولايات المتحدة 3 مقاتلات من طراز "F-35" وأنها بانتظار تسلم الرابعة قريبا.

وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين، من اسطنبول، أن تركيا سبق أن تسلمت طائرتين من الطراز المذكور، وأنهما حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أوضح أن الجانب الأمريكي سلم تركيا الطائرة الثالثة الخميس "وقريبا الرابعة".

وتخطط أنقرة لشراء 100 مقاتلة من طراز "F-35" من الولايات المتحدة، ودفعت نحو 900 مليون دولار في إطار هذا المشروع.

وتعتبر "F-35" مقاتلة متعددة المهام، ويمكن استخدامها في قوات المشاة والبحرية والجو على السواء، ولديها إمكانيات كبيرة في المناورة، وتتمتع بقدرات مسح إلكتروني وتقنية التخفي.

وسبق أن هددت الولايات المتحدة مرارا تركيا بوقف تزويدها بهذه المقاتلات حال تطبيق السلطات التركية الاتفاق المبرم مع روسيا بخصوص شراء دفعة من منظومات "إس-400" للدفاع الجوي، الأمر الذي تعارضه واشنطن بشدة قائلة إن ذلك قد يؤدي إلى حصول موسكو على معلومات حساسة بشأن الأسلحة المستخدمة لدى الدول الأعضاء في حلف الناتو.

المصدر: الأناضول