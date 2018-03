جسم غريب طائر فوق المحيط الأطلسي فاجأ القوات الجوية الأمريكية

نشرت منظمة "To the Stars Academy of Arts and Science" شريط فيديو سجلته إحدى المقاتلات الأمريكية عام 2015 فوق المحيط الأطلسي شرقي الساحل الأمريكي.

ويظهر الفيديو جسما غريبا طائرا فوق المحيط يحلّق بسرعة فائقة وعلى ارتفاع منخفض.

وأثار نشر الفيديو مناقشة واسعة في الإنترنت حول الإمكانية أن يكون الجسم تابعا لمخلوقات فضائية أو اختراعا سريا لروسيا أو الصين!.