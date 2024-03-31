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بعد إلغاء مشاركته في موكب درب الصليب.. شاهد بابا الفاتيكان يقود قداس عيد الفصح

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ترأس البابا فرنسيس قداس عيد الفصح في الفاتيكان مساء السبت وألقى عظة مدتها 10 دقائق وعمد 8 أشخاص بعد يوم من إلغاء مشاركته في موكب الجمعة العظيمة في الكولوسيوم كإجراء الحجر الصحي.

وقال الفاتيكان إن البابا لم يشارك في موكب الجمعة العظيمة لضمان حضوره قداس ليلة السبت وقداس عيد الفصح.
وكان فرنسيس البالغ من العمر 87 عاما، والذي تمت إزالة جزء من رئته عندما كان شابا، يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي طوال فصل الشتاء.

المصدر: AP

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