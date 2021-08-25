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نفتالي بينيت يصل واشنطن في أول زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بعد تسلمه منصبه

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وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى واشنطن، في أول زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، بعد تسلمه منصبه.

وضمن جدول أعماله، سيلتقي نفتالي بينيت رئيسة "إيباك"، بيتسي كورن ومدير عام "إيباك"، هوارد كور.

كما سيلتقي بينيت وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ومن ثم وزير الدفاع، لويد أوستن، بالإضافة إلى أنه من المفترض أن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان.

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