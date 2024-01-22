طائرة "ياك – 152" التدريبية الروسية بمحرك روسي بدلا من الألماني

سيتم تزويد طائرة "ياك-152" التدريبية الروسية بمحرك روسي سيحل محل المحرك الألماني الصنع الذي تستخدمه الآن.

وقد تم تعيين المصممين الروس والشركات الروسية المصنعة للمحركات الجوية التي ستتولى تصميم وإنتاج هذا المحرك.

وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن الناطق باسم شركة "ياكوفليف" إن هناك احتمالين: أحدهما هو تطوير المحرك الألماني المستخدم وتزويده بمكونات روسية، والآخر هو تكييف محرك "في كا -650" من تصنيع شركة الطائرات المتحدة، والمقتبس من المروحيات الروسية مع طائرة "ياك – 152" التدريبية.

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وقال الناطق إن أهم ما يجب تتبعه عند اختيار مثيلات روسية للمحرك هو الاحتفاظ بالمواصفات التقنية والجوية لطائرة "ياك – 152" التدريبية، وتوفير الحد الأدنى من التعديلات لتصميم هيكل الطائرة، الأمر الذي يجب أن يحد مستقبلا من عدد وحجم اختبارات الطائرة.

يذكر أن "ياك – 152" هي طائرة تدريبية، تعتبر نموذجا مُكملا لطائرة "ياك – 130" الروسية العسكرية للتدريب والقتال.

المصدر: روسيسكايا غازيتا