الجيش الروسي يتسلم طائرات جديدة من طراز "سو - 30 إس إم2" و"ياك-130"

سلمت مجموعة الطائرات المتحدة طائرات عسكرية جديدة من طراز "سو - 30 إس إم2" و"ياك-130" صنعها مصنع إيركوتسك للطيران إلى وزارة الدفاع الروسية.

ومقاتلات "سو - 30 إس إم2" هي نسخة متطورة للطائرات الموجودة في خدمة قوات الفضاء والبحرية الروسية. والطائرات الجديدة مزودة بمجموعة محسنة للإلكترونيات الجوية الفضائية. بفضل التحديث الذي تم إجراؤه وفقا للمواصفات الفنية لوزارة الدفاع الروسية، زادت القدرات القتالية للطائرات، على وجه الخصوص، زاد نطاق الكشف وتحديد الأهداف الجوية. وتم تجهيز الطائرات بأسلحة جديدة عالية الدقة لتدمير الأهداف الجوية والبرية والبحرية على مسافة عدة مئات من الكيلومترات.

وطائرات التدريب القتالية من طراز "ياك-130" هي الطائرات الأساسية لتدريب طياري القوات الجوية الفضائية الروسية.

المصدر: وكالات