روسيا والهند تبحثان الإنتاج المشترك لأسلحة الطائرات

تبحث مؤسسة "روس أوبورون أكسبورت" الحكومية الروسية مع المؤسسات الصناعية الهندية الإنتاج المشترك لصواريخ "جو-أرض" و"جو- جو" وغيرها من أسلحة الطائرات لتدخل سلاح الجو الهندي.

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وقد أعلن مدير عام مؤسسة "روس أوبورون أكسبورت" ألكسندر ميخييف على هامش معرض Dubai Airshow 2023 الدولي للطيران، أن المؤسسة تتباحث مع الشركات الهندية الحكومية والخاصة فيما يتعلق بالإنتاج المشترك لأسلحة الطائرات وضمها لأسطول الطائرات الهندي. ولا تخشى المؤسسة من القيود الشديدة التي فرضتها الحكومة الهندية على الواردات الهندية بموجب برنامج Make In India الذي يقضي بإنتاج الأسلحة المستوردة محليا.

وأشار إلى أن المؤسسة سبق لها أن تعاونت مع الشركات الهندية بموجب برامج تشبه برنامج Make In India، وأعاد إلى الأذهان أن روسيا والشركات الهندية كانت قد زوّدت وزارة الدفاع الهندية بطائرات "سو-30 إم كا إي" والدبابات والذخائر وغيرها من الأسلحة والمعدات الحربية.

وعلاوة على ذلك فإن الهند يعمل فيها حاليا مصنع ينتج محليا رشاشات "آكا – 203 كلاشينكوف" ستصل قريبا قدرته الإنتاجية المحلية لنسبة 100%.

المصدر: نوفوستي