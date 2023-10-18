الهند: دبابات "تي – 90" الروسية الصنع تحصل على سواتر واقية.

أصبحت الهند الدولة الرابعة التي تستخدم قواتها البرية سواتر واقية تحمي من الذخائر التي تُسقطها درونات FPV.

حيث ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لدبابات Т-90С Bhishma الهندية الروسية الصنع التابعة للقيادة الغربية للجيش الهندي والتي ترابط وحداتها على الحدود مع باكستان. بسواتر الواقية لا تختلف كثيرا عن تلك التي يتم تركيبها على المدرعات الروسية.

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يذكر أن تلك السواتر ظهرت لأول مرة على دبابات "تي – 72 إم 1" التابعة للقوات المسلحة السورية.

بدأ الجيش الروسي في إجراء تجارب في هذا المجال حتى قبل انطلاق العملية العسكرية الخاصة. وأصبحت الآن مثل هذه الأجهزة الواقية جزءا لا يتجزأ من دبابات "تي – 72"، "تي – 80"، و"تي – 90" الروسية، ويتم تركيبها في أثناء إنتاج الدبابات في مصانع (أومسك) و(نيجني تاغيل) الروسية للدبابات.

أما الأوكرانيون فبدأوا في تثبيت مثل هذه السواتر على أسطح دبابات Challenger II البريطانية خوفا من استهدافها بدرونات روسية انتحارية. وفعل كذلك الجيش الإسرائيلي، حيث وضع سواتر واقية على دباباته Merkava Mark IV، كما اهتم الجيش الصيني كذلك باستخدام تلك التكنولوجيا المبتكرة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا