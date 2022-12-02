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البشرية تقترب من التناول الجماعي للحم "الدجاج المزروع في الأنبوب"

العلوم والتكنولوجيا

البشرية تقترب من التناول الجماعي للحم
fb.ru
صورة أرشيفية
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وافقت إدارة الرقابة الصحية الأمريكية على تقديم لحم الدجاج المزروع في المختبر للبيع العام.

وقد أعطت إدارة الرقابة الصحية على جودة المواد الغذائية والأدوية الضوء الأخضر لشركة Upside Foods الأمريكية كي تبيع في السوق لحم الدجاج الاصطناعي.

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وتشكل مستعمرة من الخلايا الاصطناعية التي تم إنماؤها في المختبر أساسا لهذا اللحم. ويعني ذلك أن ما يسمى بـ  "لحم الدجاج من الأنبوب" يمكن بيعه رسميا في الولايات المتحدة.

وفي حال انطلاق تلك المبيعات فإن الولايات المتحدة ستصبح البلد الثاني في العالم الذي يسمح فيه رسميا ببيع اللحم الاصطناعي.

وجاء في بيان نشرته إدارة الرقابة الصحية الأمريكية على موقعها:" نحن نُجري محادثات مع بعض الشركات الخاصة ببيع مختلف أنواع المواد الغذائية المصنوعة من  الخلايا الاصطناعية، بما في ذلك المواد الغذائية البحرية". وقالت مدير عام شركة Upside Foods، أوما فالبتي، إن" هذه هي نقطة انعطاف في تاريخ المواد الغذائية".

يذكر أن سنغافورة كانت قد سمحت نهاية عام 2020 ببيع اللحم المزروع في المختبر وهو لحم الدجاج أيضا.

المصدر: nauka.ru

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