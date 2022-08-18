العلماء يهدفون إلى إحياء أنواع منقرضة!

يريد علماء أستراليون استخدام تقنيات الهندسة الوراثية المتقدمة لإنشاء خلية حية اصطناعية من نمر تسمانيا ثم إنتاج أعضاء جدد من الأنواع المنقرضة في أنبوب.

ويتابع المشروع مختبر في جامعة ملبورن، الذي أعلن هذا الأسبوع أنه دخل في شراكة مع شركة جينية مقرها دالاس تسمى Colossal Biosciences. ويحتاج المختبر الأسترالي، المعروف بالاختصار TIGRR، إلى الخبرة الأمريكية والقوة الحسابية لإعادة إنشاء جينوم الحيوان استنادا إلى التسلسل الذي قام به في السنوات السابقة.

ويقولون إن بيانات الجينات الخاصة بهم هي أفضل ما هو متاح لحيوان منقرض حتى الآن، ما يمنحهم آمالا كبيرة في النجاح.

وقال البروفيسور أندرو باسك، رئيس TIGRR: "يمكن التغلب على الكثير من التحديات مع جهودنا من قبل جيش من العلماء الذين يعملون على نفس المشكلات في وقت واحد، ويقومون بالتعاون في العديد من التجارب لتسريع الاكتشافات. وبهذه الشراكة، سيكون لدينا الآن الجيش الذي نحتاجه لتحقيق ذلك".

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وجاء هذا التعاون بفضل منحة سخية تلقتها الجامعة بعد أن أوضح فريق TIGRR خطتهم في مارس، حسبما جاء في الإعلان. ويريد باسك استخدام جينوم دونارت ذو الذيل السمني، وهو حيوان جرابي صغير يرتبط ارتباطا وثيقا بالنمور التسمانية - كما يُطلق على النمر التسماني أيضا - كقاعدة للجينوم المعاد إنشاؤه. وسيتم تطعيم أجزاء من الجينات من الأنواع الأخرى عليها لإعادة تكوين تقريب وثيق للحمض النووي للنمور التسمانية.

وأُطلق على الحيوان لقب النمر بسبب الخطوط المميزة أسفل ظهره، لكن ظهوره كان نتيجة للتطور المتقارب، ما جعله المفترس الجرابي الوحيد المعروف. وتم القضاء عليه في تسمانيا من قبل الصيادين ومنافسين جدد من الحيوانات مثل الدنغو في النصف الأول من القرن العشرين.

وسيركز مختبر TIGRR على تطوير تقنيات الحمل في المختبر للجرابيات. ويتميز هذا النوع من الثدييات بولادة صغار بالكاد قادرين على الحياة، تقضي أسابيع أو شهورا تتغذى وتنمو في كيس بطن الأم قبل تطوير استقلاليتها. ويأمل العلماء أن يكون حملها بسيطا نسبيا ويمكن إعادة إنشائه بشكل مصطنع.

ويعتقد باسك أن صغيرا حيا من النمور التسمانية يمكن أن يرى ضوء النهار في غضون عقد تقريبا بعد الدفعة الجديدة التي تم منحها للمشروع من خلال التعاون مع Colossal.

المصدر: RT