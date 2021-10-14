تركيب محرك سيارة "أوروس" الفاخرة في طائرة روسية خفيفة

خضعت طائرة "ياك – 18 تي" الروسية الخفيفة المزودة بمحرك تم تصميمه على أساس محرك سيارة "أوروس" الفاخرة لاختبارات ما قبل الطيران.

وقامت الطائرة الخفيفة المزودة بمحرك "آ بي دي - 500" بالتدحرج في أرض المطار دون أن تقلع منه.

صرح بذلك مصدر في مركز "بارانوف" الروسي لتصميم الطائرات، بصفته فرعا في معهد "جوكوفسكي" للبحوث العلمية.

وتضمن الاختبار كذلك فحص أنظمة عمل المحرك وقياس قوة دفعه، وحققت الطائرة المزودة بالمحرك المذكور بعض التحركات في المطار.

وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مصدر لها في معهد "جوكوفسكي" للبحوث العلمية إن المرحلة التالية في تطوير الطائرة ستركز على إعداد محرك "آ بي دي - 500" لإنتاجه المتسلسل في مصنع المحركات وأضافت أن تلك المحركات ستنصب في طائرات خفيفة ستستخدم في خطوط الطيران الداخلية الروسية، بما فيها طائرة "ياك – 18 تي" المدنية الخفيفة.

مصدر: كومسومولسكايا برافدا