تشكيلة "ديربي" مانشستر اليوم.. السيتي لتحقيق الإنجازات واليونايتد لحفظ ماء الوجه

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم السبت صوب ملعب "ويمبلي" في لندن الذي سيكون مسرحا "لديربي" مدينة مانشستر بين السيتي واليونايتد، في نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة أندرو مادلي صافرة بداية المباراة النهائية الأعرق في العالم بين القطبين الكروي لمدينة مانشستر السيتي واليونايتد، في العاصمة البريطانية لندن، في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا (53 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة فريق "الشياطين الحمر" على ملعب "ويمبلي":

5- أورتيغا مورينو

2- كايل وولكر

5- جون ستونز

6- ناثان آكي

24- يوشكو غفارديول

16- رودريغو

8- ماثيو كوفاتشيتش

17- كيفن دي بروين

20- برناردو سيلفا

47- فيل فودين

9- إيرلينغ هالاند.

In the blue corner! 🩵



XI | Ortega Moreno, Walker (C), Stones, Ake, Gvardiol, Rodrigo, Kovacic, De Bruyne, Bernardo, Foden, Haaland



SUBS | Carson, Dias, Grealish, Doku, Alvarez, Akanji, Nunes, Bobb, Lewis#ManCity | @etihadpic.twitter.com/SsmPxmFeCx — Manchester City (@ManCity) May 25, 2024

بينما اختار الهولندي إريك تين هاغ (54 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة جاره اللدود مانشستر سيتي:

24- أندريه أونانا

4- سفيان أمرابط

إقرأ المزيد

6- ليساندرو مارتينيز

8- برونو فرنانديز

10- ماركوس راشفورد

17- أليخاندرو غارناتشو

19- رافائيل فاران

20- ديوغو دالوت

29- وان بيساكا

37- كوبي ماينو

39- سكوت ماكتوميناي.

@ManUtd

ويتجدد الصراع اليوم السبت، بين الجارين اللدودين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في النسخة الثانية على التوالي في نهائي البطولة، بعدما المواجهة بينهما في نهائي نسخة الموسم الماضي، وانتهى بفوز مانشستر سيتي على فريق "الشياطين الحمر" بهدفين مقابل هدف واحد.

إقرأ المزيد

ويأمل مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا، في الاحتفاظ بلقب بطل كأس الاتحاد للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه، بعد أن دافع بنجاح عن لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" للموسم الرابع على التوالي، في إنجاز لم يحققه أي ناد آخر طوال تاريخ البطولة.

في المقابل، فإن مانشستر يونايتد عانى كثيرا هذا الموسم، حيث أنهاه في المركز الثامن برصيد 60 نقطة من 38 مباراة، وهو أدنى ترتيب في تاريخ الفريق بـ"البريميرليغ" منذ انطلاقه بموسم (1992-1993).

ويستهدف مانشستر سيتي الفوز على جاره اللدود اليونايتد ثلاث مرات في نفس الموسم للمرة الأولى منذ الموسم (1969-1970)، بعد الفوز ذهابا وإيابا على الشياطين الحمر هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وسيكون هذا هو اللقاء الثالث بين الفريقين خلال الموسم الحالي، بعدما فاز السيتي (3-0) في "أولد ترافورد" معقل فريق "الشياطين الحمر"، قبل أن يجدد فوز بثلاثية (3-1) على ملعبه "الاتحاد".

التتويج بكأس الاتحاد مرتين متتاليتين

إقرأ المزيد

يسعى حامل اللقب مانشستر سيتي للفوز بهذه الكأس لأول مرة على الإطلاق في نسختين متتاليتين، وللمرة الثامنة في تاريخه، لمعادلة رقم كل من ليفربول وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير، الذين حملوا كأس المسابقة 8 مرات، في حين أن أرسنال هو الأكثر تتويجا باللقب (14 مرة)، ويليه مانشستر يونايتد (12 مرة).

كما يبحث مانشستر سيتي عن الفوز بالدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة في تاريخه، وهو إنجاز لم يحققه سوى مانشستر يونايتد في الأعوام (1993-1994، 1995-96 و1998-99) وأرسنال في الأعوام (1970-1971، 1997-1998 و2001-2002).

وحقق مانشستر سيتي ثنائية الدوري والكأس في موسمي (2018-2019 و2022-2023)، وبالتالي يمكن أن يصبح أول فريق إنجليزي على الإطلاق يفعل ذلك في موسمين متتاليين.

المصدر: وكالات